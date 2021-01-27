2021 yılının gelmesiyle beraber ehliyet yani sürücü belgelerinin yeni sisteme göre yenilenmesi için son tarihin ne zaman olduğu konusu bir kez daha merak edilenler arasında. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016’dan itibaren değiştirilmeye başlanmış, yeni ehliyetlere geçiş süreci ise 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenilemek için hangi belgeler gerekli? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte A’dan Z’ye ehliyet yenileme işlemleri…

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Yeni tip çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020’de doluyordu. Ancak bu süre daha önce uzatıldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022’de sona erecek.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Peki, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınıyor? Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır. Ehliyet başvuruları için 2018 yılından itibaren başvuru merkez sayısı artırıldı. Daha önce emniyet müdürlüklerine sürücü belgesi başvurusu yapılırken, Nisan 2018’den itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkartıldı. Ancak randevu saatini kaçırmamak önemli. Randevu saatini 30 dakikadan fazla geçirenlerin randevulu işlemlerin tamamlanmasından sonra süre kalması halinde başvuruları alınabiliyor.

Randevu almak için başvururken İçişleri Bakanlığı şu hatırlatmaları da yapıyor:

T.C.K.K, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.

Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde (24 saat) ikinci bir randevu verilemez.

Başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, anlaşmalı yerlere yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

2021 EHLİYET YENİLE HARCI NE KADAR?

-Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

-Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 45,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 225,00 TL

-İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 45,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 225,00 TL

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli “A” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 272,00 TL

“B” sınıfı için (Engelli “B” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 820,10 TL

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1368,40 TL

ödeme yapılması gerekmektedir.

KAYIP VE ÇALINTILARDA KART ÜCRETİ ÖDENİYOR MU?

Sürücü Belgeleri ücretleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğinden, kayıp veya çalıntı olsa bile değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli ödeme zorunluluğu bulunuyor.

EHLİYET BELGESİNDEKİ FOTOĞRAF NASIL OLMALI?

İçişleri Bakanlığı, ehliyet belgesindeki fotoğraf nasıl olmalı sorusuna şu yanıtı veriyor: Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

KAÇ YAŞINDA EHLİYET ALINIR? EHLİYET BELGESİ ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTLARI NELER?

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,

4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekiyor.

Bu arada ehliyet almak için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekiyor.