Ekim ayı sanayi üretim rakamları açıklandı
Sanayi üretimi Ekim ayında aylık bazda %0.9 düşerken, yıllık bazda % 3.8 arttı. Beklenti yıllık bazda %6 artış yönündeydi.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.
BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,9 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.
Yatırım Finansman’ın sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdiği açıklamada, “Sanayi üretimi Ekim’de aylık %0,9 düşüş gösterdi. Beklentiler bu gerçekleşmenin tam tersi aylık %1.0 civarında bir artışa işaret ediyordu. Ancak, sanayi üretimi bütün dünyada olduğu gibi epey oynak bir veri. Diğer bir değişle, Ekim’de aylık %0.9 gerileyen sanayi üretimi, Eylül’de gerçekleşen aylık %3,5 artışın dengelenmesi anlamına geliyor. Kasım – Aralık döneminde mevsimsel olarak artan ihracat ve kredi büyümesinin getirdiği iç talep artışı ile beraber sanayi üretiminde bir miktar artışın gelebileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla, aylık büyük oynaklıklar sanayi üretim verisi için normal ancak önümüzdeki aylarda bu oynaklık yerini büyük ihtimalle yumuşak bir artışa dönüşecek” denildi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?