Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını beklerken bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti.

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da başlayacak. Bayram öncesinde yatırılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NİSAN’DA VERİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL’dir.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN HANGİ EMEKLİLER YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.