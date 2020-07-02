Deloitte tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2019 yılı sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre, Türkiye’de yılın en hızlı büyüyen ikinci teknoloji şirketi REM People oldu. Perakende analitiği alanında çalışan yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, Uluslararası Teknoloji Fast 500 Programı’na da katılmaya hak kazandı. REM People, 2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno-girişimciler tarafından kuruldu ve şimdiye kadar kendi kaynaklarıyla 3.900 kat büyüyerek bu ödüle hak kazandı. 5 yılda sektöründeki global oyunculardan biri olan REM People, İstanbul ve Dubai ofisleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. REM People’ın 4 milyon dolarlık cirosunun yüzde 35’inden fazlası teknoloji ihracatından geliyor. REM People, aralarında Unilever, P&G, PepsiCo, Nestle, Nutricia, Kellogg’s, Mondelez, Red Bull, Microsoft, Huawei, Turkcell ve Superonline gibi onlarca markaya 43 ülkede hizmet veriyor.