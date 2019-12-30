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Erdoğan’dan yerli otomobil ve Kanal İstanbul açıklaması

Aralık 30, 2019 0 Yorum 230 Okunma
Erdoğan’dan yerli otomobil ve Kanal İstanbul açıklaması


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz, Türkiye’nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık” dedi.

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan satır başları şöyle:

“Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız.

Milletimiz, Türkiye’nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık. Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir.

YERLİ OTO GÖRÜNDÜ: İŞTE O KARELER

Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah ‘Devrin Otomobili’nin önünün kesemeyecekler.

KANAL İSTANBUL

Ya Yap-İşlet-Devret’le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir.”



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