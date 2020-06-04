HAN Spaces öncülüğünde kurulan RE-SET Workspace pandemi sonrası yeni dünyanın yeni insanı için iş hayatının nasıl değişeceğini ve bu değişimin mekansal etkilerinin ortaya koyduğu bir araştırma yayınladı. FutureBright araştırma şirketinin 18-65 yaş arasında inşaat sektöründen otomotive, bankacılık, mimarlık ve perakendeye kadar çeşitli sektörlerde görev yapan 326 kişinin katılımı ile gerçekleştirildiği rapor, Covid-19 Öncesi Çalışma Şartları, Covid-19’un Çalışma Hayatına Etkisi ve Covid-19 Sonrası dönem olarak üç bölümde inceledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanların sadece yüzde 36’sı şirketinin salgın sonrası çalışma koşulları için aldığı önlemler olduğunu belirtti. Diğer yandan yaklaşık her 10 çalışandan 6’sı, 6 ay içerisinde hayatın normalde döneceğini düşünürken, yüzde 35’inde ise bu sürecin 6 aydan fazla süreceği düşüncesi hakim.

Salgın sonrası dönemde ise çalışanların özel araç tercihi bir nebze daha artacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra Covid 19 sonrasında evden yemek getirip yiyeceğini belirten oranı ise bir önceki döneme göre neredeyse üç katı oranda arttı…

ŞİRKETE BAĞLILIK ARTTI

Araştırmanın sonuçlarına göre hedef kitlenin yarısına yakını profesyonel faaliyet gösterdiği binada 200’den fazla kişi çalışıyor. 1-10 kişi ve 11-50 kişi kapasiteli çalışma alanları ofislerin çoğunluğunu oluştururken; çalışanların yarısı açık ofiste kendi masasına sahip bulunuyor. Pandemi dönemi öncesi her 10 çalışandan 8’i ofise ulaşmak için 0-60 dk arası süreyi yolda geçirdiğini belirtirken, kitlenin yarısı çalışma lokasyonlarına tek vasıta ile ulaşıyor. Özel ya da şirket aracıyla ofislerine ulaşım sağlayanların oranı diğer ulaşım yöntemlerine nazaran daha baskın.

Araştırmanın sonuçlarına göre, her 10 çalışandan 7’si pandemi süreciyle sürekli olarak home-office çalışmaya başlarken; küçük bir bölümü de yarı home-office & yarı ofis çalışma düzenine geçti. Ancak çalışanların yüzde 62’si pandemi sürecinin çalışma hayatını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Buna karşın yaygınlaşan home-office süreci çalışanların bölümünde oldukça çabuk (%52); bir bölümünde zamanla da olsa (%28) alışılmış bir durum olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra çalışanların büyük bir çoğunluğu home-office düzenine geçilmesinin, bu zorlu süreçte çalışan-şirket bağlılığını olumlu yönde etkilediği görüşünde.

TOPLANTILAR ONLİNE’A TAŞINDI

Ofise ulaşım noktasında ve ofis binasında şirketlerin aldığı önlemler içinde ‘bina giriş ve çıkışında ateş ölçümü’ ve ‘asansörleri kullanan kişi sayısını azaltma’ en yaygın tedbirler olarak öne çıkıyor. Ofis içi sosyal alanları düzenleme konusunda «toplantıların online’a geçirilmesi» şirketlerin uyguladığı en yaygın önlemlerden.

Tüm yüzdelerden en dikkat çeken ise; ofise ulaşım ve ofis binasındaki önlemler sorulduğunda katılımcıların yüzde 18’inin ve ofis içi sosyal alanlardaki önlemler sorulduğunda ise yüzde 12’sinin hiç bir önlem alınmadığını belirtilmiş olması.

Ofis içinde alınan önlemler arasında çalışanlara ‘evden çalışma imkanı sağlanması’ en çok belirtilen tedbirler arasında. Şirketlerin ‘maske-eldiven-dezenfektan gibi ürünler temin etmesi’ ve ‘ofislerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi’ ofis içinde en yoğun uygulanan önlemlerden bazıları oluyor.

NORMALLEŞME 6 AY ALACAK

Araştırmanın sonuçlarına göre, salgın sonrası dönem için çalışanların yarısı ofise geri döneceğini düşünürken; her 10 kişiden 4’ü bir süre daha evden çalışılacağını öngörüyor. Diğer yandan yaklaşık her 10 çalışandan 6’sı, 6 ay içerisinde hayatın normalde döneceğini düşünürken, azımsanmayacak bir bölüm de(%35) bu sürecin 6 aydan fazla süreceği düşüncesine hakim.

Araştırmaya göre salgın sonrası dönemde çalışanların %52’si bir süre daha evden çalışılacağını düşünüyor. Ofise döneceğini düşünenlerin oranı %48 iken evden çalışmanın kalıcı olacağını düşünenlerin oranı %16, bir süre daha böyle devam edeceğini düşünenlerin oranı ise %39 olarak belirtildi.

Salgın sonrası iş yerine ulaşım konusunda büyük değişikler planlanmasa da toplu taşıma ya da şirket servisi yerine, özel araç tercihi bir nebze daha artacak görünüyor. Covid-19 süreci sonrası, çalışanlar iş yerlerinde evden getirdiği yemeği eskiye nazaran çok daha baskın şekilde tercih etmeyi planlarken; ofis dışı cafe, restoran tarzı yerlerin tercihinin azalacağı görülüyor. Covid-19 öncesinde evden yemek getirip yiyenlerin oranı %13 iken, Covid-19 sonrasında bu oran %49’u bulacağı öngörülüyor.

ÖNCELİKLİ ÖNLEMLER

Araştırmaya göre çalışanların sadece %36’sı şirketinin salgın sonrası çalışma koşulları için aldığı önlemler olduğunu belirtiyor. Ofis binalarındaki asansör kullanımının düzenlenmesi ve bina giriş çıkışlarında ateş ölçümü yapılması, salgın süreci sonrasında çalışanların en çok olması gerektiğini düşündüğü önlemler oluyor. Toplantıların normalleşme döneminden sonra da online olarak devam etmesi çalışanların, ofis içi sosyal alanlar konusunda beklenen konuların başında geliyor.

Ofis içi çalışma düzeni konusunda, öncelik verilmesi gerektiği düşünülen tedbirler arasında «ofislerin düzenli dezenfekte edilmesi», «fiziksel mesafeye uygun oturma düzenleri», «evden çalışmaya imkan verilmesi» ve «maske-eldiven-el dezenfektanı gibi ürünlerin temin edilmesi» en çok üzerinde durulan önlemler oluyor.