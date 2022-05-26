Haziran ayının yaklaşmasıyla beraber ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira zamları araştırmaları da başladı. Kira zamları, TEFE TÜFE baz alınarak belirleniyor. Peki Haziran 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte Haziran ayı kira artışına ilişkin bilgiler…

HAZİRAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı kira artış oranı 3 Haziran tarihinde saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak.

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: Yüzde 34,46

Zam bedeli: 344,6 lira

Zamlı kira bedeli: 1.344,6 lira

YASAL KİRA ZAMMI NASIL YAPILIR?

Ev ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE’ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.

Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.

YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK

Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.