Kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde 2 oranında hesaplanan BSMV’nin (kambiyo gider vergisi) oranı, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 1’e yükseltildi.

EY Türkiye’den yapılan açıklamada;

-Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

-Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak,

-Döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

-Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile

-İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarının daha önceki Cumhurbaşkanı Kararlarında olduğu gibi BSMV oranının yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.

Karar, 24 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

FİNANSMAN BONOLARINDA STOPAJ YÜZDE 15’E ÇIKARILDI

Açıklamada,

“Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri (VKŞ) tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopajın oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu değişiklik kapsamında ayrıca, ilgili Kanun’un alt bentlerde geçen “hisse senetleri” ibareleri “paylar”, “Hazine Müsteşarlığı” ibareleri de “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirildi.” bilgisine yer verildi.