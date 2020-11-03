Kira artış oranları konut, iş yeri gibi alanları kiraya verenlerin, uygulayacağı en yüksek zam oranını belirliyor. Geçen sene Kasım ayında sözleşme yapanların bu sene Kasım ayında sözleşmesi yenileceği için ev sahibine zam yapma hakkı doğuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından 2020 Kasım ayı kira artış oranı belli olacak.

KASIM 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? *

Kasım 2020 kira artış oranı bugün saat: 10:00’da TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı .TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Buna göre Kasım ayında kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11, 74 oranında zam yapılabilecek.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ *

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 11,74

Zam bedeli: 117, 4 lira

Zamlı kira bedeli: 1.117,4 lira

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NE KADAR? *

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı.TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

Buna göre Ekim ayında kiracılara yüzde 11,47 oranında zam yapılabiliyor.

EKİM 2020 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ *

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 11,47

Zam bedeli: 114, 7 lira

Zamlı kira bedeli: 1.147 TL

YASAL KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR? *

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI? *

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? *