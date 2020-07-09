Kira sözleşmesi hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarının korunması açısından önemli. Mal sahibi ve kiracı koşullarını karşılıklı olarak kendilerinin belirledikleri bir sözleşme yaparak bunu yasal bir zemine oturtmuş oluyor. Sözleşmeyi yaparken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekirse bir avukat eşliğinde yapılması gerekiyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Yani ev sahibinin mülkünü belirli bir dönem kullanabilmesi için kiracıya verdiğini belirten sözleşmedir. (Türk Borçlar Kanunu, Madde 299)

Kira sözleşmesinin çeşitli standartları vardır. Örneğin standart bir kira sözleşmesi mülk ile birlikte kiracıya teslim edilen eşya ve demirbaşlar (1) ile özel (2) ve genel koşulların (3) belirtildiği alanlar olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Kira sözleşmeleri kiracı, ev sahibi ya da emlakçı tarafından hazırlanacağı gibi internet üzerinde pek çok kaynakta bulunabilecek sözleşme örnekleri de kullanılabilir. Kira sözleşmeleri genellikle bir yıllık imzalansa da süre tamamen her iki tarafın kararına göre değişebilmektedir. Tabii asıl önemli konu kiracıların ve ev sahiplerinin uyması gereken kurallar ve hakları yasa ile koruma altına alınmıştır.

KİRA SÖZLEŞMESİ NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Kiraya veren ve kiralayan taraflar aralarında kiralama konusunda anlaşmaya vardıktan sonra kira sözleşmesini kırtasiyelerden rahatlıkla temin edebilirler.

KİRA KONTRATI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İlk olarak kiraya verenin mülk sahibi olduğuna ilişkin tapuyu ya da vekaleti görerek kontratı doldurmaya başlayın.

Kontrata mülke ilişkin bilgiler olan adres, mülkün niteliği (ev, işyeri) gibi temel bilgileri doldurun.

Daha sonra kiraya veren ve kiracıya ilişkin kişisel bilgileri eksiksiz doldurun. T.C. kimlik bilgilerinin yazıldığından emin olun.

Kiralayan ile anlaştığınız kira bedelini ve ödeme tarihlerini de yazın.

Kira kontratında bulunan tarihlerin doğru olmasına dikkat edin.

Son olarak kiralanan mülkün içindeki demirbaşlara ait bilgileri doldurun.

Kira kontratını kefiller huzurunda imzalamanız çok daha sağlıklı olur. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları mutlaka olmalı.

Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylı olarak yazın. Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse “2018 yılı Temmuz Ayı kira bedeli” şeklinde bir açıklama ile göndermelisiniz.

Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde belirtilmelidir.

Kontratın bundan sonraki kısmı matbu şekilde yasal hükümlerle doludur. Burayı okuduktan sonra imza aşamasına geçebilirsiniz.

Eğer depozito verdiyseniz hangi tarihte ne kadar verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağını belirlemekte fayda vardır.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL DOLDURULUR?

Kiraya veren mülk sahibi ve mülkü kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesi (kontratı) 3 bölümden oluşur.

– Kiralama ile ilgili bilgiler

Kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile birlikte kira bedeli çıkar. Eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken en önemli yerdir.

– Kiralanan mülk ile birlikte teslim edilen demirbaşlar

Kiralama yapılan mülkle ilgili belli başlı demirbaşları da sahiplenmiş olursunuz. Kombi, elektrik ve su sayaçlarının yer aldığı bu bölüme, aidat bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları gibi bilgiler de yazılır.

– Kira sözleşmesiyle ilgili genel koşullar

Yukarıda belirtilen ilk iki bölüm dışındaki tüm bilgiler maddeler halinde yazılır. Kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi…Yapılan kira kontratı ikişer nüsha olarak doldurulmalı ve nüshalardan biri kiracıda diğeri ise mülk sahibinde kalmalıdır.

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ