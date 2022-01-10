Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmayanları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 372 adet 2+1 daire 58 adet 3+1 daire satışı için başvurular devam ediyor. Peki Konya Ardıçlı TOKİ başvurusu ne zaman son? Ardıçlı TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte projeye ilişkin detaylar….

TOKİ KONYA ARDIÇLI BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ Konya Ardıçlı projesine başvurular T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden 3 Ocak- 12 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Konya Ardıçlı TOKİ kura çekilişi 20 Ocak 2022 tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ ARDIÇLI ÖDEME PLANI

TOKİ ‘nin sitesinde yer alan bilgilere göre en düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

TOKİ ARDIÇLI BAŞVURU ŞARTLARI