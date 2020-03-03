MSB: Rejime ait bir savaş uçağı düşürüldü - Ekonomist

MSB: Rejime ait bir savaş uçağı düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’nda rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada “Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür” denildi.
Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020
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