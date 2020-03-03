 MSB: Rejime ait bir savaş uçağı düşürüldü - Ekonomist

MSB: Rejime ait bir savaş uçağı düşürüldü

Mart 3, 2020 0 Yorum 191 Okunma
MSB: Rejime ait bir savaş uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’nda rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada “Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür” denildi.



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