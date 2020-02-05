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Netflix ilk ay ücretsiz üyelik kampanyasını sonlandırdı

Şubat 5, 2020 0 Yorum 105 Okunma
Netflix ilk ay ücretsiz üyelik kampanyasını sonlandırdı

Popüler yayın platformu Netflix, ilk ay ücretsiz üyelik kampanyasını sona erdirdiğini duyurdu.

Netflix’in ilk ay ücretsiz üyelik kampanyası kapsamında üye olmak isteyenler, yayın platformunu denemek için ilk ay para ödemeden platformu kullanabiliyorlardı. Bir ayın sonunda üyeliğe devam etmek isteyenler, aylık üyelik ücretini ödeyerek Netflix’i kullanmaya devam ediyorlardı. Ancak bu uygulama sona erdi.

Netflix, ücretsiz bir ay kullanım uygulamasını sona erdirildiğini açıkladı.

Alınan kararın ardından Netflix Türkiye Sözcüsü: “Netflix olarak Türkiye’de yeni üyeler kazanmak ve onlara harika bir Netflix deneyimi sunmak için farklı kampanyalar planlıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.



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