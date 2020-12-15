Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı… Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 12 bin personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. ÖSYM Başkanı Aygün, “Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresindenden öğrenilebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi
— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 15, 2020
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