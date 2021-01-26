Şubat ayının yaklaşması ile birlikte kiracılar ve ev sahipleri de Şubat 2021 kira artış oranını araştırmaya başladı. Her sene ev sahipleri, sözleşmelerinin yenilendiği tarihte kira zammını açıklanan enflasyon rakamlarına göre yapabiliyor. Kira sözleşmesi Şubat ayında yenilenecek olan kiracılara da zam yapılabilecek. Peki Şubat 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

ŞUBAT 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2021 kira artış oranı 3 Şubat tarihinde saat:10.00’da açıklanacak.

KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2021 NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Buna göre Ocak ayında kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 12,28

Zam bedeli: 122,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.122,8 lira

YASAL KİRA ZAMMI NASIL YAPILIR?

Ev ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE’ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.

Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.

YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK

Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

– Kiraya verenin mülk sahibi olduğuna ilişkin tapuyu ya da vekaleti görerek kontratı doldurun.

– Kontrata mülke ilişkin bilgiler olan adres, mülkün niteliği (ev, işyeri) gibi temel bilgileri yazın.

– Daha sonra kiraya veren ve kiracıya ilişkin kişisel bilgileri eksiksiz doldurun. T.C. kimlik bilgilerinin yazıldığından emin olun.

– Kiralayan ile anlaştığınız kira bedelini ve ödeme tarihlerini de yazın.

– Kira kontratında bulunan tarihlerin doğru olmasına dikkat edin.

– Kiralanan mülkün içindeki demirbaşlara ait bilgileri doldurun.

– Kira kontratını kefiller huzurunda imzalamanız çok daha sağlıklı olur. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları mutlaka olmalı.

– Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylı olarak yazın.

– Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde belirtilmelidir.

– Eğer depozito verdiyseniz hangi tarihte ne kadar verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağını belirlemekte fayda vardır.

– Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse “2021 yılı Şubat ayı kira bedeli” şeklinde bir açıklama ile göndermelisiniz.

– Kontratın bundan sonraki kısmı matbu şekilde yasal hükümlerle doludur. Burayı okuduktan sonra imza aşamasına geçebilirsiniz.