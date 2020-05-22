Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Batman Merkez, Mardin Artuklu, Siirt Merkez ve Siirt Kurtalan projesinin kura çekimi gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından imzalanan sözleşmeler ile sahiplerini bulacak.

TOKİ BATMAN KURA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında Batman ili 184 konut kuraları bugün çekiliyor. Saat 10.00’da başlayan kura sonuçları kura bitiminde E-devlet’ten yada TOKİ’nin sitesinden öğrebnilebilecek.

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TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Mardin Artuklu projesindeki 400 konutun hak sahibi bugün saat 12:00’de yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SİİRT KURA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

100 konutluk TOKİ Siirt Merkez ve 110 konut TOKİ Siirt Kurtalan projelerinin kura çekimleri ise 14:00 ve 15:00’te yapılacak.

TOKİ SİİRT MERKEZ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SİİRT KURTALAN KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Başkanlığı’nın 100 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan kura çekilişleri TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura açekilişlerini izlemek isteyen vatandaşlar TOKİ Facebook, TOKİ Twitter ve TOKİ Youtube üzerinden kura çekilişlerini izleyebilecek.

TOKİ PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Kuraya katılan vatandaşlar ev sahibi olamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı.