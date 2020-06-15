TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişlerine canlı yayınla yapılan kura çekilişleri ile devam ediyor. Bugün Denizli Pamukkale ilçesi Yeniköy Mevkii TOKİ projesi kura sonuçlarıyla 1000 kişi ev sahibi olacak. Projede 700 adet 2+1 daire, 300 adet 2+1 daire yer alıyor.

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE YENİKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Denizli Pamukkale ilçesi Yeniköy Mevkii TOKİ Projesi kura çekilişi saat 12:00’de yapılacak.

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE YENİKÖY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kuralar, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ kura çekilişi TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE YENİKÖY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Denizli Pamukkale Yeniköy kura çekilişi sona erdikten sonra ev çıkan isimler liste halinde vatandaşlarla TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşılıyor. Aynı zamanda E-devlet’ten de sorgulanabiliyor.

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE YENİKÖY KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU BEDELLERİ ŞUBEYE GİTMEDEN ALINABİLECEK

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.