TOKİ 100 bin konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı veriyor. Her gün farklı bir ilde çekilişin gerçekleştiği TOKİ kurası bugün TOKİ Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu projesinde 1984 konut için devam ediyor. Projede 1224 adet 2+1 konut, 760 tane 3+1 konut bulunuyor.

TOKİ DİYARBAKIR ÜÇKUYU KURASI SAAT KAÇTA?

TOKİ Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi saat 10:00’da başlayacak.

TOKİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor. TOKİ’nin Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram sayfalarından kura çekimi canlı olarak izlenebiliyor.

TOKİ DİYARBAKIR ÜÇKUYU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi sona erdikten sonra ev çıkan isimler liste halinde vatandaşlarla TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşılıyor. Aynı zamanda E-devlet’ten de sorgulanabiliyor.

TOKİ PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Kuraya katılan vatandaşlar ev sahibi olamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE İMKANI

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

KONUTLAR NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

Kurum, “(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki ‘Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.’ Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak.” demişti.