100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ’nin Elazığ Merkez Bizmişen’de yapılacak toplam 700 adet konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merakla bekliyor. TOKİ’nin Elazığ Merkez Bizmişen’de yapacağı 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekimi bugün saat 10.00’da yapıldı.

TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Elazığ Merkez Bizmişen kura sonuçları isim listesi çekilişin ardından açıklandı.

TOKİ ELAZIĞ BİZMİŞEN İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Elazığ Kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ’nin resmi internetteki talep sayfasını açtıktan sonra “İl Seçiniz” butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen “Proje Seçiniz” kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesini bu sayfadan görebilirsiniz.

TOKİ ELAZIĞ BİZMİŞEN KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ NAZIL İZLENİR?

Kura çekilişleri, TOKİ’nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube) üzerinden canlı takip edilebilecek.

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.