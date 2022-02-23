Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ Merkez’e bağlı Bizmişen-Aşağı Holpenk Mahallesi’nde inşa edilen 806 adet 2+1 nitelikli, 388 adet ise 3+1 nitelikli toplam 1.194 konut için kura çekilişi bugün yapılıyor. Projeye başvuru yapanlar heyecanla kura sonuçlarını bekliyor. Peki TOKİ Elazığ Bizmişen kura sonuçları 2022 açıklandı mı?

TOKİ ELAZIĞ MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Elazığ Bizmişen kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Elazığ 1.194 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası bugün saat 11:00’de TOKİ’nin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Mart 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

TOKİ ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN PROJESİ HAKKINDA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında,

Elazığ Merkez Aşağı Holpenk Mahallesi 3.Etap 587 Konut,

Elazığ Merkez Aşağı Holpenk Mahallesi 4.Etap 577 Konut,

Elazığ Bizmişen A.Holpenk Mah.2.Etap 2.Bölüm 665 Konut Projesinde (30 Konut) bulunuyor.