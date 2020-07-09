Düşük gelirli ailelere yönelik yapılacak TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri hızla devam ediyor. Bugün TOKİ Kilis Merkez projesindeki 506 konut sahiplerini bulacak. Kura çekilişleri, TOKİ’nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube) üzerinden canlı takip edilebilecek.

TOKİ KİLİS MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Kilis Merkez projesi kura çekilişi bugün saat 14:00’de yapılacak.

TOKİ KİLİS MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ev sahibi olma hayali ile kura çekilişinde yer alan vatandaşlar TOKİ Kilis Merkekura sonuçları araştırmaya başladı. Kura çekilişinin ardından isim listesi TOKİ’nin resmi adresinden yayınlanacak.

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BAŞVURU BEDELLERİ ŞUBEYE GİTMEDEN ALINABİLECEK

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM’lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.