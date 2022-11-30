Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında TOKİ İstanbul Tuzla’da inşa edilecek konutların çekilişi bugün yapılıyor. Başvuru yapan kişiler ” TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorularına yanıt arıyor…

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla kura sonuçları henüz belli olmadı. TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul’da gerçekleştirilecek kura çekimi için yapılan açıklama şu şekilde;

“T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir.”

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK

TOKİ kura çekilişine katılmadan canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar için TOKİ resmi YouTube kanalında kura çekilişlerini yayınlamaktadır.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARA ÜCRET İADESİ OLACAK MI?

Kuralar noter huzurunda canlı yayında çekilecek. O yayınlar da TOKİ’nin resmi hesaplarında yayınlanacak. Eğer kişiye konut çıkmadıysa başvuru ücreti olan 500 lira IBAN adresine iade edilecek.