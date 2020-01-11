ABD’li uçak devine 5.4 milyon dolar ceza
ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.
FAA’dan gelen yeni ceza, Boeing’e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu.
ESKİ CEO’YA 62,2 MİLYON DOLAR EMEKLİLİK MAAŞI
Şirket, Boeing’in geçen sene iki ölümcül kazaya yol açan 737 MAX modelleri sebebiyle işten çıkardığı CEO’su Dennis Muilenburg’un “kıdem tazminatı almadığını” duyurmuştu. Boeing’e göre, Muilenburg ayrıca 14 milyon dolar değerinde hisse senedi hakkından mahkum bırakılmış, fakat eski CEO’nun 62.2 milyon dolar değerinde emeklilik maaşı alacağı açıklanmıştı.
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