 Yeni parti için dilekçe bakanlığa sunuldu - Ekonomist

Yeni parti için dilekçe bakanlığa sunuldu

Mart 9, 2020 0 Yorum 131 Okunma
Yeni parti için dilekçe bakanlığa sunuldu

Ali Babacan’ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Partinin ismi ve kuruluş ilkeleri çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılacak.

Eski Bakan Ali Babacan’ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi.

Babacan partisinin tanıtımını çarşamba günü yapacak. Partinin ismi ve kuruluş ilkeleri o gün kamuoyu ile paylaşılacak. Kulislerde, “Demokrasi ve Atılım Partisi” ismi konuşuluyor. Partinin 90 kişilik Kurucular Kurulu’nda Babacan’ın dışında 3 eski bakan yer alıyor.

KURUCULAR KURULUNDAKİ 3 ESKİ BAKAN

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve eski Aile Bakanı Selma Aliye Kavaf Kurucular Kurulu’nda yer alıyor. AK Parti’den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da listede yer alan isimler arasında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap