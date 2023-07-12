SUDER Başkanı: 50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira

SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, Bloomberg HT'de İrfan Donat'ın sunduğu Akıllı Tarım programında açıklamalarda bulundu.

Karamehmetoğlu, ortalama 50 TL'ye satılan 19 litrelik damacana suyun maliyetiyle ilgili konuştu. SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, "Bölgelere göre değişir ama 1 liranın bir miktar üzerindedir. 50 liralık bir damacanada 90 kuruş ila 1.5 lira arasında değişiyor. Geri kalan 49 lira hem makro hem mikro taşımaya, tesisin enerji için harcadığı, işçilik için harcadığı diğer giderlere gidiyor. En temel maliyet nakliye, daha sonra suyun kirası ve diğer üretim giderlerinden oluşuyor" ifadelerini kullandı.