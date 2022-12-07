Asıl mesleği avukatlık olan Sertaç Yalçın’ın kurduğu Arabica Coffee House, 40’a yakın şehirde 100 şubeye ulaştı. Yıl sonuna kadar 20, 2023’te ise en az 50 yeni şube daha açacaklarını söyleyen Yalçın, “Bu yıl 110 milyon TL, 2023’te ise 230 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Asıl mesleği avukatlık olan Sertaç Yalçın aynı zamanda bir girişimci. Üniversite yıllarında hem okuyup hem çalıştığı dönemlerde kahve ve baristalıkla tanışıyor. Bu süreçte kendini geliştirmeye çalışırken kahve onun için çok keyifli bir hobi haline geliyor.

2014 yılında gelindiğinde ise bu hobisi işe dönüşüyor. 2014 yılında Arabica Coffee House’un ilk şubesi Ankara’da Tepe Prime’da açıyor. Bugün gelinen noktada ise 100 şubeye ulaşılmış durumda.

Şu anda şantiyesi devam eden 30 şubenin daha yakında zincire dahil olacağını söyleyen Sertaç Yalçın, “Bunların 20 tanesini yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz.

Ankara,İstanbul, Konya ve Antalya başta olmak üzere tüm Anadolu illerinin de içinde olduğu 40’a yakın şehirde

şubemiz var. Bunun dışında Ukrayna’da da şubemiz bulunuyor. Yakında Irak’ta da şubemiz açılacak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.