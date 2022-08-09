Topuz, mavi yengecin besin değerinin de çok yüksek olduğunu ifade ederek, son dönemde Uzak Doğu ve Avrupa’daki birçok ülkeye mavi yengeç ihracatı yapıldığını belirtti. Topuz, şöyle devam etti:

“Mavi yengeç, üç lagünden yıllık ortalama 100-150 ton çıkartılıyor. Karataş’a ekonomik katma değer sağlayacağına ve markalaşacağına inandığım için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizle mavi yengeci ve Karataş’ımızı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.”