Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçıların avladığı balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla Ordu’da tekneleriyle açılarak ağlarını denize bırakan balıkçılar, çok miktarda balıkla döndü.

Çeşitlerine göre tezgahlarda yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Filiz Yazkan, AA muhabirine, özellikle istavritin bol miktarda avlandığını söyledi.

İstavrit, mezgit, barbun, çupra fiyatları

İstavritin sezona 20 liradan başladığını aktaran Yazkan, bu fiyatlatın ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini belirtti.

Balıkçı Erdal Çamaş ise sezonun genelinden çok umutlu olduklarını anlattı.

Ordu’da mezgitin kilogramı 35, barbunyanın 55, çupranın ise 55 liradan satılıyor.

“Fiyatlar düşecek, her sofraya balık girecek”

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Şafak Gün ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çinekop, palamut ve hamside bolluk olduğunu ancak bu balıkların 10-15 gün içerisinde kendini göstermeye başlayacağını söyledi.

Gün, yağmur ve soğukların ufaktan kendini göstermesiyle balıkların yüzeye çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

“İlk 1 hafta, 10 gün balıkçı olarak denizde balığın yerini bulmaya çalışırız. Bulsak da yüzeyde olup olmadığı, iriliği ufaklığı gibi durumlara dikkat ederiz. Çünkü devletimiz sağ olsun güzel bir yasak koydu. Ufak balık avlanması yasak. Bugün balık geldi ama biraz az geldi. Denizde balık yok mu? Müthiş balık var. Ama balık dipte, bir de irili ufaklı çok karışıktı. Çok aşağıya ağ atamadığımız için maalesef çekemedik. Öyle bir talihsizlik yaşadık. Sıcağın da azizliğine uğradık. Yağmur ve soğuk ufaktan bir kendini gösterirse balıklar yüzeye çıkar. İri balığı rahatlıkla çekeriz. Çinekop, palamut ve hamside müthiş bir bolluk var. Bayağı bir balık var ancak bu biraz zaman alacak. 10-15 gün içerisinde balıklar kendini tezgahlarda göstermeye başlar.”

Vatandaşların ilk günden, ilk haftadan tezgahlarda bol balık göremeyince ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Gün, fiyatların düşeceğini ve her sofraya balığın gireceğini vurguladı.

Gün, av sezonun başlamasıyla mezgit, istavrit ve sardalya gibi balıkların çıkmaya başladığını kaydederek, “Sardalya ve istavritin kilosu 50 liradan satılıyor. Mezgit balığı ise 60 liradan. Bu fiyatlar yarı yarıya düşecek inşallah. 10-15 gün içerisinde düşecek ama biraz yağmur yağması gerekiyor. Bu sene vatandaş balık yiyecek.” dedi.

Hamsinin şu an dipte olması sebebiyle kilo fiyatının 80 lira civarında olduğunu ifade eden Gün, “Şu anda sıcak olduğu için balık yukarı çıkmıyor. Onun çıkmasını bekleyeceğiz. Çıktığı gibi de yaklaşık 3, 4 ay falan millet bol bol hamsi yiyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, balık fiyatları bölgelere ve illere göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul’da Fatih-Çarşamba pazarında uskumru, istavrit ve dil balığının kilosu 20 lira, çupranın kilosu 45 lira, levreğin tanesi 20 liradan satıldı.

Tekirdağ’da istavritin kilosu 40-50 lira arasında satışa sunulurken, Trabzon’da ise 25 liradan tezgahlardaki yerini aldı.