Rusya’nın Yisk Limanı’ndan 9 Mart’ta yola çıkan ve gece saatlerinde Mersin’e ulaşan ayçiçeği yağı yüklü “Lilac” adlı gemide sevkiyat başladı.
Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.
Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA’ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından sevkiyat işlemi başlatıldı.
Gemideki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı, denizin altındaki 6 bin 489 metrelik boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.
Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.
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