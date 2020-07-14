Sarıoğlu, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen “Türk Arıcısının Sektörde Yaşadığı Sorunlar ve Çözümleri” panelinde yaptığı konuşmada, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini en iyi yöneten ülkenin, Türkiye olduğunu belirten Sarıoğlu, “Bu süreci en rahat atlatan arıcılık ve tarım sektörü oldu. Bizim için yarım saatte genelgeler çıkartıldı. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Platform olarak derdimiz, ülkemiz arıcısının problemlerinin doğru tespit edilip hükümetimizin gerekli kurumlarına bu sorunları götürüp, çözmek. 10 aylık süreçte bunu ispatladık” diye konuştu.

Sarıoğlu, hükümetin, üreticinin problemleri için anında çözüm ürettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

” ‘Geleceğiz, balınızı alacağız, paranın 3’te birini peşin vereceğiz, analiz yapacağız’ diyecekler, bu tezgaha gelmeyin. ‘Yeter, söz Türk arıcısının’ diyoruz. Tavsiye edilen taban fiyat, ayçiçek balının teneke fiyatı 400 liradır. Kaç teneke olursa olsun, isterseniz ‘bu gece yüklüyoruz’ deyin, ayçiçek balının peşin para teneke fiyatı 400 liradır. Elinde balı hazır olan arkadaşlar temsilciliklerimize ulaşsın.”