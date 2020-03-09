Bakan açıkladı: Gıdada hileye ağır ceza geliyor - Ekonomist

Bakan açıkladı: Gıdada hileye ağır ceza geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gıda tağşişi yapanların, topluma sağlığa aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştık. En yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyoruz” dedi
Gıda taklidi ve tağşişi yapanların alacağı cezalara yönelik bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmayı da meclise sunduklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Önümüzdeki hafta da yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklıyor olacağız. Gıda tağşişi yapanların, topluma sağlığa aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştık. Biz bu talebimizi meclisimize ilettik. Şu anda meclis komisyonunda. En yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyoruz” dedi.
BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI HİLELİ GIDALAR LİSTESİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO) sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda gündem tarım, hayvancılık, su ürünleri ve orman yangınlarının yanı sıra gıda taklidi ile tağşiş oldu.
Bakan Pakdemirli, gıda taklidi ve tağşişi yapan iş yerlerine verilecek cezaların düzenlemesine ilişkin yaptıkları çalışmanın meclis komisyonunda olduğunu duyurdu.
YENİ LİSTE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA
Gıda kontrollerinin son günlerde gündemlerinde olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Önümüzdeki hafta da yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklıyor olacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağz. Meclisimize de özellikle bununla ilgili kanun maddelerinde cezanın arttırılmasına yönelik bazı değişikliklere gidilmesini, gıda tağşişi yapanların, topluma sağlığa aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştık. Biz bu talebimizi meclisimize ilettik. Şu anda meclis komisyonunda. İnşallah en yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyoruz. İşini düzgün yapana diyeceğimiz hiçbir şey yok ama işini yanlış yapanlara da aman vermeden konunun takibine devam ediyoruz” dedi.
Geçen yıl 1,2 milyon denetim yaptıklarını ve her yıl da bu denetimlerin arttığını ifade eden Pakdemirli, toplamda 30 kat artan bir denetim olduğunu söyledi.
Pakdemirli, vatandaşların gıda tağşişine maruz kalmaları durumunda ALO 174’ü arayarak iş yerini ihbar edebileceğini belirterek, “Nereden aldığınızı söylerseniz biz de o 2 gün içerisinde geri dönüş sağlarız” dedi.
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