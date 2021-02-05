Bakan Pakdemirli, Karadeniz’de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01’den itibaren sona ereceğini bildirdi.
Hizmet ihracatı istisnası kaynaklı katma değer vergisi (KDV) iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine imkan sağlandı. Hazine...Daha fazla oku
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, yıllardır sürdürdüğü görevinden 2021’in üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu. Uzay projesine odaklanmak isteyen 57 yaşındaki Bezos, Forbes’a...
İngiltere'de koronavirüs pandemisine karşı otellerde karantina uygulaması 15 Şubat'tan itibaren başlıyor. Uygulama kapsamında koronavirüs vakalarının yaygın olduğu "kırmızı liste"deki 33...
Uzmanlar, bebek mamalarına eklenen vitamin ve mineraller sırasında arsenik, kurşun gibi kimyasal maddelere rastlandığını tespit etti. Yapılan bir araştırmada, organik...
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı. Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı...
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, "İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler şu dönemde erittikleri stokları sonrası, 2021 yılında daha yüksek...
Borusan EnBW Enerji Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme yolunda, Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali’ne 20 türbin ile 72 MW kapasite ekleyerek...
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gayrimenkul satışlarının arttığını belirterek, "Türkiye genelinde yabancılara...
Enflasyondaki yükselişle birlikte aidat fiyatları yüzde 27’lere varan oranlarda arttı. Bazı markalı konut projelerinde aidat, 3 bin 500 TL’lere kadar...
Kemik erimesi tedavisi sürecinde destek gıda olarak ilikli kemik suyu ve sakatat çorbaları tüketen Bahar Şamhili Tanju, önce bu gıdaları...
İşitme cihazı teknolojileri ve ürünleri üzerine çalışan AGAC Inpro Grup, Tekirdağ’dan dünyanın pek çok ülkesine hem teknoloji hem ürün gönderiyor....
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