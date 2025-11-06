Bakanlık açıkladı: Taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesine 18 ürün daha ekledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yenilenen listede bir markanın peynirinde bitkisel yağ tespit edilirken; zeytinyağında da tohum yağlarına rastlandı.
Ayrıca, bir markaya ati bitkisel karışım yağında da gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.
İşte bakanlığın yayınladığı listeye dahil edilen ürünler...
1 Tam yağlı lor peyniri, zeytinyağı, ayçiçek yağı...
|05.11.2025
|ATİLLA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|TAM YAĞLI LOR PEYNİRİ
|Bitkisel Yağ Tespiti
|05.11.2025
|MANİSADAN_DOĞAL İNSTAGRAM SAYFASI-MERVE SAYIN
|-
|NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|NAZIF KAYA
|-
|AYÇİÇEK YAĞI (DÖKME)
|Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|NAZIF KAYA
|-
|RİVİERA ZEYTİNYAĞI-5 LT (ETİKETSİZ)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|YILMAZ ALACAGÜLLÜ
|-
|NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
2 Sızma zeytinyağı da listede
|05.11.2025
|YENİ ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT VE TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|OVİL
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|NURHAN'IN KÖY MAHSULLERİ-NURHAN ŞENTÜRK
|-
|SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|YILMAZLAR İÇECEK GIDA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AYVALIK
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|ŞEFİN ÇİFTLİĞİ GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|NÜKTE
|SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|PEYNİRMATİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|EGE KÖKLÜ
|SOĞUK SIKIM NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LT
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
3 Tohum yağları tespit edildi
|05.11.2025
|MERYEM ÖZTÜRK
|-
|NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI,500ML
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|BİLAL SEMERCİ
|-
|NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI,500ML
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|KIVANÇ KORKMAZ
|-
|NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI, 250ML
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|HALİL İBRAHİM TAŞKIRAN
|-
|NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI,250ML
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|ÖZAKDAĞ GIDA TARIM ÜRÜNLERİ RESTAURANT İNŞAAT NAKLİYAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-KONYA SEFASI
|-
|NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (4 LİTRE)
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|BAMBEE PROPOLİS-ARDA ŞEN
|BAMBEE
|ERKEN HASAT NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-750 ML
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|05.11.2025
|NÜKTEGIDA-OKTAY NÜKTE
|NÜKTE GIDA SANAYİ
|NÜKTE TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI 0.4 DİZEM SOĞUK SIKIM
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti