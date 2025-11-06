ARA
  • Bakanlık açıkladı: Taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesine 18 ürün daha ekledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insanların sağlığını tehlikeye düşürecek marka ve ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor. Buna göre, dün güncellenen listeye 18 yeni ürün ve marka dahil edildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yenilenen listede bir markanın peynirinde bitkisel yağ tespit edilirken; zeytinyağında da tohum yağlarına rastlandı. 

Ayrıca, bir markaya ati bitkisel karışım yağında da gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

İşte bakanlığın yayınladığı listeye dahil edilen ürünler...

1 Tam yağlı lor peyniri, zeytinyağı, ayçiçek yağı...

05.11.2025ATİLLA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ-TAM YAĞLI LOR PEYNİRİBitkisel Yağ Tespiti
05.11.2025MANİSADAN_DOĞAL İNSTAGRAM SAYFASI-MERVE SAYIN-NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025NAZIF KAYA-AYÇİÇEK YAĞI (DÖKME)Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
05.11.2025NAZIF KAYA-RİVİERA ZEYTİNYAĞI-5 LT (ETİKETSİZ)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025YILMAZ ALACAGÜLLÜ-NATUREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti         

2 Sızma zeytinyağı da listede

05.11.2025YENİ ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT VE TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİOVİLNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞIDaha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
05.11.2025NURHAN'IN KÖY MAHSULLERİ-NURHAN ŞENTÜRK-SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025YILMAZLAR İÇECEK GIDA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAYVALIKNATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025ŞEFİN ÇİFTLİĞİ GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNÜKTESOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞITohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025PEYNİRMATİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİEGE KÖKLÜSOĞUK SIKIM NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-5 LTTohum Yağları Karıştırılması Tespiti         

3 Tohum yağları tespit edildi

05.11.2025MERYEM ÖZTÜRK-NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI,500MLTohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025BİLAL SEMERCİ-NATÜREL BİRİNCİ ZEYTİNYAĞI,500MLTohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025KIVANÇ KORKMAZ-NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI, 250MLTohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025HALİL İBRAHİM TAŞKIRAN-NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI,250MLTohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025ÖZAKDAĞ GIDA TARIM ÜRÜNLERİ RESTAURANT İNŞAAT NAKLİYAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-KONYA SEFASI-NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (4 LİTRE)Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025BAMBEE PROPOLİS-ARDA ŞENBAMBEEERKEN HASAT NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI-750 MLTohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025NÜKTEGIDA-OKTAY NÜKTENÜKTE GIDA SANAYİNÜKTE TAŞ BASKI ZEYTİNYAĞI 0.4 DİZEM SOĞUK SIKIMTohum Yağları Karıştırılması Tespiti         
05.11.2025YILMAZ ALACAGÜLLÜ-BİTKİSEL KARIŞIM YAĞGıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
