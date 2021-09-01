Av yasağının sona ermesinin ardından “vira bismillah” diyerek denize açılan Trabzon’daki balıkçılar, istavrit bolluğuyla kıyıya döndü.

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı’nda dün akşam saatlerinde düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış töreninin ardından denize açılan balıkçıların ağlarına, Karadeniz’in Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit balığı takıldı.

Saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakan balıkçıların avladıkları istavrit, teknelerle en yakın kıyıya ulaştırıldı. Buradan da soğuk hava deposu bulunan kamyonetlerle Trabzon Balık Hali’ne taşınan balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kısa sürede tükendi.

Balıkçı Recep Denizer, AA muhabirine, bugünün yeni sezonun ilk günü olduğunu anımsatarak, balıkçı camiasına hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirten Denizer, “Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyecek olduğumuzu düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor, Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik.” diye konuştu.

Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Denizer, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi.

“Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek”

Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti.

“Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek öyle görünüyor ilk günden.” diyen Özsandıkçı, şöyle konuştu:

“İstavrit var, 5-10 gün sonra palamut balığı başlar, akabinde hamsi gelir. Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek. İlerleyen günlerde 20 liraya düşmesi bekleniyor. Deniz suyu şu anda sıcak. Biraz daha balığın toplanması lazım. Bu sene sezon iyi olacak gibi görünüyor. Şu an itibarıyla Trabzon Hali’ne 1000 kasanın üstünde balık geldi, halen de gelecek var. Tahminim 1500-2000 kasayı bulur. Her kasada 15 kilogram balık oluyor.”

Kıyıköylü balıkçıların ağına sezonun ilk gününde istavrit takıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, gün doğumu ile “Vira Bismillah” diyen balıkçıların yüzü, sezonun ilk gününde güldü.

Kıyıköy açıklarında yaklaşık 100 ağ atan balıkçılar, ilk ağlarını çekmenin heyecanını yaşadı.

İlk ağda yaklaşık 40 kasa istavrit yakalandı.

Balıkçı Halil Kurt, AA muhabirine, balıkçılık açısından denizdeki görünümün güzel olduğunu söyledi.

Atılan ilk ağlarla birlikte bol miktarda istavrit yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kurt, “Beklediğimizi aldık, Allah’a şükürler olsun. İlerleyen zamanda balık yoğunlaşacak. Ekim ve kasım arasında fırtınalara bağlı yoğunluk artar. Palamut biraz zayıf. Ama yine de Allah’ın dediği olur. Allah ne verirse onu yiyeceğiz. Bugün sarı kuyruk istavrit yakaladık.” dedi.

Kurt, istavritin kilogramını 20 liradan satacaklarını sözlerine ekledi.

“Yeni sezondan umutluyuz”

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, “vira bismillah” dedi.

Batı Karadeniz’in önemli balıkçı limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül – 15 Nisan arasında olan balık sezonunu saatlerin 00.00’ı göstermesiyle teknelerinin motorlarını çalıştırarak açtı.

Balıkçı Çağdaş Özer, AA muhabirine, yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını söyledi.

Bereketli bir sezon için umutlu olduklarını ifade eden Özer, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlıyız. Teknelerimizi hazırladık ağlarımızı teknelerimize koyduk. Bu akşam inşallah vira bismillah diyeceğiz. Güzel bereketli bir sezon geçeceğine inanıyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. Balıkçının umudu biterse mesleği de biter. Bizler bir şekilde denize gitmek zorundayız.” dedi.

Palamutta yoğunluğun az olduğunu vurgulayan Özer, çinakop ve lüferde bolluk beklediklerini sözlerine ekledi.

“İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor”

Ordu’da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle “vira bismillah” diyerek mavi sulara açıldı.

Perşembe ilçesi Kışlaönü Balıkçı Barınağı’nda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül – 15 Nisan arasında olan balık sezonuna başladı.

Aileleri tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, bol miktarda istavritle kıyıya döndü.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere, ağlar ile teknelerin bakımlarını yaparak sezona hazırlandıklarını söyledi.

Karadeniz, geçen yıl iyi olan palamut avcılığının, bu sene yarısı kadar da olsa mutlu olacaklarını anlatarak, hamsinin de iyi olacağını düşündüğünü belirtti.

Denizden istavrit avıyla kıyıya dönen balıkçı teknesinin sahibi Serkan Karadeniz, hazırlıkların ardından bugün denize çıktıklarını dile getirdi.

Bereketli bir gece olduğunu ve istavrit balığı avladıklarını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

“İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da olacak. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Deniz öyle gösteriyor. İnşallah bereketli olur. Kazasız belasız bir sezon bitiririz. Avlanmamız da iyiydi. İstavrit balığı var. Şu anda bir ağ attık, yaklaşık 250 kasa balık aldık.”