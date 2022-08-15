Toplama ve işleme aşamalarında bazı hususlara ne kadar dikkat edilirse Türkiye’nin bu alandaki üretim, istihdam, ihracat ve döviz girdisinin o denli artacağını dile getiren Kocaman, şöyle dedi:

“Bu pazar bizim için bir nimet, iyi ya da kötü kullanmamız bizim elimizde. Kara salyangozunda ‘Helix lucorum’ ismindeki bizim ülkemizde çıkan cinste Türkiye dünya lideri. Müstahsillerimiz bunu toplarken ne kadar yavruları toplamayıp onların çoğalmasına imkan sağlarlarsa Türkiye’nin de pazarı o derece artar. Bunu tüm ürünlerde aynı şekilde rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim bu konuda eksik olduğumuz nokta ise ürünün tabiattan işleme tesisine gelişinde bilinçsiz toplamadan kaynaklanan zayiatlardır. Bunu azaltabilirsek o zaman çok daha randımanlı ve çok daha rekabetçi ürün çıkartmış oluruz.”