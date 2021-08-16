Beypazarı Doğal Maden Suyu, Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen İkinci Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde “Yılın lider maden suyu markası” seçildi.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan aldıkları ödül ile ilgili yaptığı açıklamada; “Beypazarı Maden Suyu olarak 64 yıldır Türk halkının, doğanın bir nimeti olan maden suyunu en doğal haliyle tüketmesi için çalıştık. Bugün saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye’nin en büyük ve en çok tercih edilen maden suyu markası konumundayız. ‘Günde en az 2 şişe’ sloganıyla yürüdüğümüz yolda önceliğimiz her zaman insan sağlığıdır. Milletimizin bu kaynaklardan faydalanması ve maden suyu tüketiminin önemini kavraması amacındayız. Doğallığı ve sağlığı sofralarınıza getirmek için daha çok çalışmaya, yatırımlarımıza ve sektöre yenilik getirecek inovasyonlara devam edeceğiz.” dedi.

Ercan şöyle devam etti:

“Sadece bu sene değil bundan önceki senelerde de kalitemizi tescilleyen ödüller aldık. Bunları kısaca özetleyecek olursak Dünya Kalite Ödülü (2012-2018), Avrupa Kalite Ödülü (2010-2018), Güvenilir Marka Ödülü (2011), Güvenilir Gıda Ödülü (2012-2013), Kalite Ödülü (2015), Tüketici Ödülü (2010-2012), Marka Lideri Ödülü (2016), Yılın İnovatif İçecek Markası Ödülü (2019), Lobin Consumer Quality Awards(2020). Yarım asrı aşkın bir süredir sektörde olan ve ürettiği ürünlerle kalite standardını yakalamayı başaran bir firma olarak, tüketicilerimizin bize duyduğu güvene teşekkür ediyoruz.”