Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, “14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.