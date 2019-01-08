Ciroyu beş yılda ikiye katlayacak
Ulusoy Un, 2018’i yaklaşık 2,8 milyar TL’lik ciroyla kapattı.
2018 yılında kârın ise 400 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.
Samsun’da ikinci un fabrikasını devreye almaya hazırlanan şirket, bu yatırımın da etkisiyle cirosunu beş yılda ikiye katlamayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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