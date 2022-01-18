ABD’de yayın organı CNN, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede Türk mutfağından “yayla çorbası”na da yer verdi.

CNN Travel tarafından her yıl yapılan değerlendirmede, yayla çorbası yine dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterildi.

Janet Clarkson’ın “Çorba: Küresel Bir Tarih” isimli kitabına atıfla, çorbanın dünya toplumlarının ilk çağlardan bu tarafa vazgeçilmez bir gıda çeşidi olduğuna vurgu yapılarak çorbaların aynı zamanda şifa kaynağı olduğuna işaret edildi.

Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterilen Türk çorbasının görselinin altında, “Yayla çorbası, tıbbın ve çorbanın birbirinden ayrı düşünülmediği bir zamandan bahsediyor.” ifadesine yer verildi.

Nezle, grip gibi kış hastalıklarına karşı önlem olarak da içildiği belirtilen yayla çorbasının, bazı Türk hastanelerinde hastalara özellikle servis edildiği aktarıldı.

Ayrıca değerlendirmede, haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi detaylar da yer aldı.

Amerikan yayın organı, Nijerya’nın “banga”, Vietnam’ın “beef pho” ve Ukrayna’nın “boş” isimli çorbalarını da en iyi çorbalar arasında gösterdi.

CNN Travel, 2021’deki değerlendirmesinde de yayla çorbasını en iyi ilk 20 listesine almıştı.