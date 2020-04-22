Yaklaşık 74 milyar TL’lik büyüklüğe sahip yeme-içme pazarı koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri oldu.

22 Mart’tan bu yana koronavirüs önlemleri sebebiyle restoranlar, pastane ve benzeri işyerleri sadece paket servis yapabiliyor. Bu nedenle son dönemde dijital kanallardan sipariş hızlı bir yükseliş sürecinde. Türkiye genelinde 550 restoranıyla faaliyet gösteren Domino’s, başlattığı dijitalleşme atılımını bu süreçte hızlandırmaya hazırlanıyor.

Son beş yılda dijital kanallara 12 milyon TL ve operasyon, üretim ve benzeri alanlara 23 milyon TL’lik teknoloji yatırımı yapan Domino’s, 2020 yılında dijitalleşmeye 20 milyon TL daha yatırım yapacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.