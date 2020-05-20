Türkiye’nin peynircilik geleneğinin başladığı Edirne’nin İpsala ilçesinde doğan Kaya Çiftliği, bugün 21 ildeki 108 mağazasıyla Türkiye geneline ve tüketicilere aracısız olarak ulaşıyor.

Ürünlerini sadece kendi mağazalarında tüketicilerle buluşturan şirketin 109 perakende noktası var. Şirketin şubeleri ağırlıklı olarak İstanbul, İzmit ve İzmir’de yer almakla beraber Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki başka illerde de şubeleri bulunuyor.

Kaya Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Zülfikar Kaya, “Kendimize minimum 10 şube açma hedefi koyduk. Doğru bir nokta yakaladığımız sürece bu sayıyı 20’ye de çıkarabiliriz” diyor.

“Bi’tıkla Kaya Çiftliği” markasıyla bu ay online satışa da başladıklarını belirten Kaya, perakendedeki başarılarını e-ticarette de devam ettirmeyi öngördüklerini ifade ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.