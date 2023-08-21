ARA
Bist 100
7809,18
3,94%
Bist 100
Dolar/TL
27,1681
0,2244%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5787
0,2784%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,1375%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1648,34
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Erbak Uludağ ve Namet'e rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ ve Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

21 Ağustos 2023 | 11:03
0
Erbak Uludağ ve Namet'e rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Sitede yayımlanan bir başka duyuruda da Kurul'un, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma açılmasını uygun bulduğu belirtildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1648,34 0,12%
  • ALTIN ONS 1887,18 -0,12%
  • BIST 100 7809,18 3,94%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1681 0,2244%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5787 0,2784%
  • EURO/USD 1,0887 0,1375%
  • INGILIZ STERLINI 1,27296 -0,0424%
  • JAPON YENI 146,305 0,614%
  • KANADA DOLARI 1,35476 -0,0439%
  • RUS RUBLESI 93,75 -0,373%
Günün En Çok Okunanları
IMAS başkanına göre sıfır otomobilde yakında işler değişecek
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
40 Yaş Altı 40 genç CEO
40 Yaş Altı 40 genç CEO
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
GERİ
İLERİ
IMAS başkanına göre sıfır otomobilde yakında işler değişecek
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
Piyasalarda gözler Jackson Hole ve Merkez Bankası'nda
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
250 km ile yakalanınca: Polis, otomobilini ezip parçaladı... Peki, neden?
40 Yaş Altı 40 genç CEO
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL