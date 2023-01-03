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ESK'dan ete zam

Et ve Süt Kurumu, üreticilerden aldığı karkas et fiyatlarına zam yaptı.

03 Ocak 2023 | 09:41
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ESK'dan ete zam

Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerden aldığı dana karkasın kilogram fiyatını 90 TL'den 116 TL'ye yükseltti. Böylece birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29 oranında zam gerçekleşti.

Alım kriterlerinde de değişikliğe giden ESK, böylece büyükbaş hayvan eti alımında kilo başına 13-26 lira arasında zam yaptı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ESK, küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 5-8 lira arasında fiyat artışına gitti. Kurum, kuzu karkasın kilogram fiyatını 92 TL'den 99 TL'ye çıkarttı.

Böylece kuzu etinde 70 TL olan kilo başına en düşük karkas et fiyatı 75 TL'ye çıkartıldı. 94 TL seviyesindeki en yüksek fiyat ise 99 TL'ye yükseltildi.

ESK'dan yapılan açıklamada, üreticilere kıvırcık ırkı kuzular için kilogram başına 10 TL "Kıvırcık Kuzu Primi" verileceği kaydedildi.

Kurum, kanatlı hayvan alımlarında da 1. kalite serbest alım (Kesimlik etçi piliç) canlı kilogram fiyatını 26.89 TL olarak belirledi.

ESK'nın yeni alım fiyat listesi kurumun resmi internet sitesinde yayınlandı. Yeni fiyat listesinin 2 Ocak itibariyle geçerli olacağı öğrenildi.

Hali hazırda, serbest piyasada karkas et fiyatları 120 TL bandından seyrediyor.

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