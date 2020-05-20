Koronavirüs salgınıyla birlikte eve kapanan milyonlar, gıda perakendecileri ve zincir markaların işlerinde büyük bir değişim yarattı. Yaygın bir evlere servis ağı bulunan ve hijyen kurallarına azami özen gösteren markalar bu dönemde öne çıkıyor.

Türkiye’de 1996 yılından beri faaliyet gösteren ABD merkezli pizza zinciri Little Caesars da salgın döneminde evlere servise yoğunlaşan markalardan biri.

Beş kıtada 6 bine yakın şubesi bulunan markanın, İstanbul yoğunluklu olmak üzere, Türkiye’de ise 85 şubesi var. Restoranlarının yüzde 80’ini franchise’ların oluşturduğu Little Caesars’ın Türkiye’de bin 700 çalışanı bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.