Türkiye’nin yerli kozmetik markası Farmasi, yeni gıda takviyesi için yatırım yapıyor. Yeni tesisin 2021 başında tam kapasiteyle üretime geçmesi planlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna; “Covid salgınından çok önce hazırlığımızı yapmıştık. Salgınla birlikte, bu ürünlerin önemi daha da arttı. Hazırlıklarımız son aşamada, tüm ürün grubumuzu seçtik. Nutriplus serimize yeni eklenecek ürünlerle birlikte, müşterilerimizin beslenme yolculuklarına çok daha fazla destek vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Gıda takviyeleriyle büyümeye hazırlanan şirket, üç yıl içinde 100 çeşit ürüne ulaşmayı hedefliyor.

Özel olarak tasarlanan yüksek kalite ürün formları arasında öğün yerine geçen shakeler ve gıda takviyesi ürünleri, atıştırmalıklar, tazeleyici düşük kalorili içecekler, çaylar, jel formunda ağızda kolayca eriyen ürünler, suda eriyen ürünler ve sıvı formda ürünlerinin yer aldığı bildirildi.