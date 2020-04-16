Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dış ticarette olumsuzluk yaşandığına işaret etti.

Buna rağmen fındık ihracatının rekora gittiğini belirten Ergan, “2019-2020 sezonunun tamamlanacağı 31 Ağustos’ta bu rakamın 340 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu artışın önümüzdeki dönemlerde de sürmesi için üretimimizin artması lazım.” ifadesini kullandı.

Ergan, bir böcek türü olan kahverengi kokarcanın fındık üretiminde tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Bu zararlının yapacağı hasarla ilgili olarak borsamız 2 yıldır geniş kapsamlı çalışmalar, uyarılar yapıyor. Fındık başta olmak üzere tüm tarım ürünlerinde büyük hasara yol açan zararlıyla mücadelenin ilaçlı değil, biyolojik olarak yapılması konusunda bilim adamları, üreticiler ve sektörün tüm paydaşları hemfikir. Verim ve kalite kaybı yaşanmaması için biyolojik mücadeleyle ilgili tüm engeller ve engellemeler ortadan kaldırılmalı.”

Türkiye’de 1,5 milyon ton kabuklu fındık üretilebileceğini belirten Ergan, “Bunun için yapılması gereken, alan bazlı desteklemenin ürüne çevrilmesidir. Desteğin ürüne verilmesi daha fazla ihracat, daha fazla döviz demektir. Bu süreçte fındık ihracatçısının önünü açacak her türlü kolaylık sağlanırsa 2023 için koyduğumuz 5 milyar dolarlık ihracat hedefine mutlaka ulaşırız.” ifadelerini kullandı.