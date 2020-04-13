Dünyayı etkisi altına alan ve ticareti olumsuz yönde etkileyen koronavirüs (COVİD-19) salgını birçok sektörde ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı AB ülkelerini sarsan salgın nedeniyle birçok sektörde ihracat rakamlarının gerilediği mart ayında fındık ve mamulleri ihracatındaki artış ise yüzleri güldürdü. Sektörün toplam ihracatının yüzde 53,3 oranında artarak 136 milyon dolardan 209 milyon dolara yükseldiği mart ayında İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İFMİB) yüzde 100’ün üzerinde ihracat artışı gerçekleştirmesi dikkat çekti. 46.7 milyon dolar olan ihracatını yüzde 105,4 gibi çok yüksek bir oranla artırarak, 96 milyon dolara çıkaran İFMİB, sektörün toplamda ulaştığı başarıda da pay sahibi oldu.

TALEP DEVAM EDİYOR

Sektördeki ihracat artışı yılın ilk üç ayında da sürdü. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 432,8 milyon dolar olan ihracat, 2020’nin aynı döneminde yüzde 28,7 artarak 557 milyon dolara çıktı. Bu dönemde İFMİB’in ihracatı ise yüzde 19,8 artış ile 164,2 milyon dolardan 196,7 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık toplam fındık ihracatı yüzde 30,2 artışla 1,6 milyar dolardan 2,1 milyon dolara yükselirken, bu dönemde İFMİB’in ihracatı da yüzde 28,2 artış ile 669 milyon dolardan 857 milyon dolara ulaştı.

Türk fındığının en büyük alıcısının İtalya başta olmak üzere AB ülkeleri olduğuna değinen İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, salgının en hızlı yaşandığı dönemde dahi İtalya’da çikolata üretiminin azalmadığına dikkat çekti. Türk fındık sektörünün eylül ayına kadar yapılmış kontratları olduğunu da belirten Gören, “Stoklarındaki 2018 mahsulü ürünün 20 bin tonunu daha önce piyasaya süren TMO, geçtiğimiz gün 20 bin ton fındığı daha ihaleye çıkardı. Bunlar da ihracata yansıyacaktır. Talepte şu ana kadar bir daralma yaşanmadı. Nisan ayında da böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak tek endişemiz lojistik anlamında olası sorunların karşımıza çıkması. Ülkelerin kapılarını kapatması ve giriş çıkışları iyice yavaşlatması halinde sektör sıkıntı yaşayacaktır. Özellikle finansman açısından firmalarımızı rahatlatabilecek çözümlere ihtiyaç duyabiliriz” diye konuştu.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ EN ÜST DÜZEYDE

Fındık sektörünün üretim alanlarında ve işleme tesislerinde hijyenik şartları normalin de üzerinde sağlayarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ali Haydar Gören, “COVİD-19 virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ancak insan hayatının devamı için ekonomi de bir şekilde devam etmek zorunda. Özellikle gıda ürünlerinde üretimin durdurulması düşünülemez. Ayrıca yine insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için istihdamın azalmaması da gerekli. Fındık sektörü olarak bizler çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Üretimde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Tesislerde çalışanların birbirleri ile temasını en aza indirmek için vardiya sayıları artırıldı” diye konuştu.