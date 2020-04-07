Ticaret Bakanlığının tebliğiyle limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye’de limonda yeni ürün hasadı 15 Ağustos’tan sonra başlıyor.

İHRACATI ÖN İZNE BAĞLANDI

Son dönemde limonda tüketim artarken, depolardaki ürünün ağustosa kadar yurt içi talebi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörüldü. İhracatın da etkisiyle limonun market ve pazar fiyatı 12 liraya tırmanırken, bu nedenle söz konusu ürüne yönelik ihracatın ön izne bağlanması uygun görüldü. Limonun kilogram fiyatının mevsim normalleri olan 5-6 lira civarında seyretmesi gerekiyordu.

Alınan önlemle, mevcut limon miktarının ağustos ayına kadar yurt içi tüketime yetmesi ve fiyatının dengelenmesi öngörülüyor.

Bakanlık yetkilileri, ağustos ayında yeni limon hasadının başlayacak olması nedeniyle ihracatta ön izin kararının da o ayın sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.

MARKETTE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI LİMONDA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından yapılan analizde de mart ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 55,63 ile limonda yaşandığı belirtilerek, “Limonda rekoltenin düşük olmasının yanı sıra depodaki ürünün azar azar piyasaya arz edilmesi fiyatlarda etkili oldu.” değerlendirmesine yer verildi.

“İÇ TALEP UYGUN FİYATLA KARŞILANACAK”

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da AA muhabirine, limonun rekoltesinin düşük olması nedeniyle ürün fiyatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde de yüksek seyrettiğini söyledi.