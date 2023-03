Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışı yarın başlıyor: İşte kampanyaya katılan 22 market

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) yetkilileriyle yaptığı çalışmalar sonucu ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'in kampanyaya dahil olan üyeleri, dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satacak.

20 Mart itibarıyla çalışmalara başlayan kasap reyonu olan ve kampanyaya dahil olan İstanbul PERDER üyeleri, fiyatları sabitlenen et ürünlerini ramazanın ilk günü itibarıyla tüketicilerle buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan sabit fiyat uygulamasının ramazandan sonra da devam etmesi planlanıyor.

Tarım Kredi Market'lerinde kıyma 140 lira, kuşbaşı 150 lira

ESK da ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attı. Bu kapsamda yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışmalar yapan ESK, ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladı.

Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, protokol kapsamında marketlere verilen aylık minimum ürün miktarını 600 tona çıkardı. Buna göre, Tarım Kredi market zincirleri ise MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı kıymanın kilogramını 140 lira, kuşbaşının kilogramını da 150 liradan satacak.

İstanbul özelinde de tedbirler alan ESK, kentte kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et tedarik etti. Ayrıca, İstanbul PERDER ile de ortak bir çalışma yapan ESK, ramazan boyunca söz konusu üye market zincirlerine karkas et verecek.

"Fiyatlarımızı hem geri çekmiş hem de sabitlemiş oluyoruz"

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ve dernek olarak bu spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra fiyatların 30-40 lira yükseldiğini, ramazanda da artan talep nedeniyle fiyat artışlarının devam etmesinin söz konusu olduğunu aktaran Güzeldere, şunları kaydetti:

"Dernek olarak bu tür fiyat artışlarını takip ederiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar neticesinde İstanbul özelinde, yerel perakendecilerimize, vatandaşlarımıza ramazan boyunca avantajlı et ulaştırmak için çaba içerisine girdik. İstanbul PERDER olarak, ramazan itibarıyla dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satışa sunuyoruz. Böylece fiyatlarımızı hem geri çekmiş hem de sabitlemiş oluyoruz."

Kampanyaya katılan marketler

Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri şu şekilde sıraladı:

"Gökkuşağı Market, Örnek Market, Show Market, Nar Market, Birmar, Onur Gıda, Grosper Market, Biçen Market, Happy Center, Kim Market, Onur Market, Anpa Gross, Snowy Ulu Kardeşler, Mopaş Market, Çağrı Market, Hakmar, Özkuruşlar Market, Üçler Market, Sarıyer Market, İdeal Market, Altun Market, Paşalı Market."

"Biz hep 'doğru' fiyattan yanayız, kampanyamız buna katkı sağlayacak"

Faruk Güzeldere, Türkiye'de kırmızı etin üçte birinin İstanbul'da tüketildiğini belirterek, İstanbul'daki etin ise Anadolu'dan tedarik edildiğini aktardı. Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları iş birliği neticesinde İstanbul'a gönderilmeyerek Anadolu'da arzı artacak kırmızı etin fiyatında düşüş yaşanacağına işaret etti.

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın spekülatif olduğunu ifade eden Güzeldere, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde de görüyoruz ki şu anki fiyatlar maliyetlerle açıklanabilir değil. Üreticimizin de korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 210-220 liralara giden karkas et fiyatının 140-150 liralara düşmesi sürdürülebilir üretim açısından da sıkıntı oluşturmayacaktır. Çünkü bu fiyat artışlarını biz maliyetlerle açıklamakta zorluk çekiyoruz. Yem fiyatları, akaryakıt fiyatları yataya yakın seyrediyor. Depremlerle başlayan, ramazan ile devam eden bu fiyat artışlarında iyi niyet görmüyoruz. Açıkladığımız kampanya ile birlikte arz ve talebin dengeleneceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Et ve Süt Kurumu'ndan alacağımız karkas etleri işleyip vatandaşlarımızla kar amacı gütmeksizin buluşturacağız."

Et fiyatlarında kendilerinin hep "doğru" fiyattan yana olduğunu vurgulayan Güzeldere, "Biz ne ucuz ne pahalı olsun isteriz. Biz sürdürülebilir fiyat olsun istiyoruz. Üretici de, satıcı da, tüketici de oluşan fiyattan mutlu olmalı. Yarından itibaren satışa sunacağımız fiyatları sabitlenmiş kırmızı et kampanyasının 'doğru' fiyata katkı sunacağını düşünüyoruz. Biz bu konuda pozitifiz. Eğer ki kırmızı et fiyatlarında ramazan sonrasında yükseliş olursa buna yönelik atacağımız adımları da şimdiden planlıyoruz." dedi.