Getir'den yapılan açıklamada, GetirYemek uygulaması üzerinden bu yıl verilen siparişlere ilişkin kullanıcıların yeme-içme tercihleri paylaşıldı.

Sanatçı Oğuzhan Koç ile bu yıl başladığı "Acıktıysan GetirYemek" kampanyasıyla dikkati çeken GetirYemek üzerinden en çok tercih edilen yemek 2022'de de değişmeyerek "lahmacun" oldu.

Vegan tüketiciler de en çok etsiz lahmacunu tercih etti.

En çok sipariş edilen yemekler arasında Adana dürüm ikinci, tavuk döner dürüm üçüncü oldu. 2022'de GetirYemek'ten 19 milyon porsiyon döner, 6,5 milyon porsiyon çiğ köfte sipariş edildi.

En çok sipariş edilen tatlılarda fırın sütlaç ilk sırada yer alırken, ikinciliğe kazandibi, üçüncülüğe ise profiterol yerleşti.

Ev yemeği kategorisinde kuru fasulye öne çıktı

Türk mutfağı dışında ise en çok hamburger yendi. Ev yemeği kategorisinin en sevileni kuru fasulye olurken, onu, pirinç pilavı ve tavuk sote izledi.

GetirYemek'ten İstanbul'da bir yılda 2,4 milyon adet pizza siparişi verildi. Bu pizzaların uzunluğu İstanbul-Marmaris arasındaki 720 kilometreyi buldu. Mercimek çorbası siparişleri ezogeline siparişlerinin 3,2 katı oldu.

GetirYemek siparişlerinde ilk 5 sırayı İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin paylaştı. ​​​​​​​Kişi başı deniz ürünleri siparişinde İzmir zirvede yer aldı. İl nüfusuna oranla en çok kebabı Adanalılar yedi.